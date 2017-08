Vilvoordse acteur Hajji strikt opnieuw rol in een Amerikaanse topserie

Fouad was informaticus, maar hij vertrok in 2010 uit Vilvoorde om het in LA te maken als acteur. Vijf jaar lang timmerde hij aan de weg. Met succes. Hij schitterde in series zoals ‘NCIS: Los Angeles' en ‘Criminal Minds: Beyond Borders’ en hij speelde ook mee in 35 kortfilms en 8 langspeelfilms (o.m. in The Mummy Ressurected). Binnenkort is hij dus te zien in ‘Madam Secretary’ met Téa Leoni in de hoofdrol op CBS.

“De grootste opoffering die ik heb moeten maken is mijn familie. Die zie ik niet meer zo vaak door de grote afstand ook al steek ik veel tijd in het pendelen tussen de Verenigde Staten en Europa”, aldus Hajji onlangs op RINGtv. Bekijk hieronder opnieuw de volledige reportage.