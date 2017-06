Vilvoordse gemeenteraad maakt mandatenlijst openbaar

De lijst van alle mandaten van Vilvoordse schepenen en gemeenteraadsleden is openbaar gemaakt. Elke inwoner van Vilvoorde kan voortaan zelf nakijken hoeveel mandaten de politici uitoefenen, welke mandaten al dan niet bezoldigd zijn en hoeveel de zitpenning per vergaderig bedraagt.

Wie nieuwsgrierig is naar het aantal betaalde en onbetaalde mandaten van de verkozen Vilvoordse politici, kan die hier terugvinden. De lijst komt er op herhaaldelijk aandringen van oppositiepartij CD&V.

"Volledige transparantie over politieke mandaten is wat mij betreft de normaalste zaak van de wereld. Alle inwoners hebben toch het recht te weten welke politieke mandaten hun politici uitoefenen en welke vergoeding ze daarvoor krijgen? We hebben er drie maanden om moeten vragen, maar dat die lijst nu openbaar is, is een stap vooruit," zegt gemeenteraadslid Peter Van Kemseke.

Kemseke wil de burger zelf laten oordelen over de transparante lijst, maar heeft toch al enkele bedenkingen. "Is het echt nodig dat maar liefst drie Vilvoordse schepenen, bijna het halve schepencollege, een betaald mandaat hebben in de Raad van Bestuur van de intercommunale Incovo? Dat er drie Vilvoordse schepenen, waarvan zelfs twee van dezelfde partij (NV-A), in de Raad van Bestuur van Havicrem zitten? En dat er twee schepenen van dezelfde partij (sp.a) in de Raad van Bestuur van Haviland zitten? Je zou denken dat 1 schepen toch voldoende is om het standpunt van de stad of partij te vertegenwoordigen, niet?"