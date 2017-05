Vilvoordse handelaars blazen BIN voor zelfstandigen nieuw leven in

Vanmorgen hebben Vilvoords burgemeester Bonte, de korpschef van de lokale politiezone Vilvoorde-Machelen Erik Bassleer, de coördinator van het BIN Ronald Rotmans en de voorzitter van de raad lokale economie Joris Willems het charter ondertekend dat het buurtinformatienetwerk voor zefstandigen nieuw leven inblaast.

"We zijn ten zeerste verheugd in het vernieuwde engagement van onze handelaars. Werken aan meer veiligheid is een taak van iedereen. Ik hoop dat de intense samenwerking tussen onze handelaars en de Vilvoordse politiediensten het aantal winkeldiefstallen nog verder kan terugdringen", zegt burgemeester Hans Bonte.

Leden van het BIN Z, krijgen een waarschuwingsbericht wanneer verdachte handelingen gesignaleerd worden in de buurt. De politie vraagt de handelaars en hun personeel dan om mee uit te kijken naar deze verdachte zaken. Daarnaast ontvangen de leden regelmatig via e-mail preventieve tips en informatie over bepaalde acties of criminele fenomenen.

Bewoners die willen aansluiten bij dit BIN Z, kunnen hiervoor de preventiecel van de politie contacteren.