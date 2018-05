Vilvoordse jongeren nemen het woord in CC Het Bolwerk

Vanmiddag nemen jongeren het podium in van het Cultureel Centrum Het Bolwerk in Vilvoorde. De vrijwilligersorganisatie 1001 Schakels werkte de voorbije maanden met hen rond allerlei vragen over onze samenleving en werkte die uit in artistieke projecten. Vandaag stellen de jongeren hun werken voor aan het publiek.

foto: workshop film maken (copyright 1001 Schakels)

1001 Schakels ontstond als een huiswerkklas in Vilvoorde, maar groeide intussen uit tot een organisatie die veel meer doen en jongeren vooral weerbaar wil maken. De voorbije maanden werd intensief gewerkt rond een aantal prangende vragen over onze samenleving en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. De jongeren werkten hun ideeën en visie uit in artistieke en culturele projecten. Vanmiddag nemen ze in Cultureel Centrum Het Bolwerk het woord. Ze stellen er hun projecten voor.

Vanaf 13 uur kan je in Het Bolwerk terecht voor een fototentoonstelling, workshop kalligrafie, henna en veel meer. Om 15 uur gaan de spots aan en krijg je een resem aan artistieke creaties. Eerst is er de theatervoorstelling ‘Dixit Algorizmi’, begeleid door Peter Schoenaerts en Leila Haloui. Ook het kinderkoor van 1001 Schakels betreedt het podium Zij werkten de voorbije maanden onder coach Hassan Muhammedy. Choreograaf en schrijver Ish Ait Hammou maakte met de jongeren het verhalenboekje ‘Van emotie naar actie’. Vanmiddag brengen de jongeren teksten uit dat boekje. Er zullen ook thematische filmpjes vertoond worden die de jongeren maakten met onze Ring TV-collega Rachida El Garani. Tot slot is er slam poetry en een vrij podium voor Vilvoordse talenten.

Meer informatie vind je op de Facebookpagina van 1001 Schakels.