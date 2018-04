Vilvoordse kleuters leren Brabants trekpaard kennen

Vijf Vilvoordse kleuterscholen krijgen deze week bezoek van twee Brabantse trekpaarden. Het is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant die de kinderen op die manier iets wil bijbrengen over de cultuur rond dit paardenras dat onlangs door de Vlaamse Overheid werd erkend als immaterieel erfgoed.

Tochtje

In de voormiddag maken de kleuters een tochtje met paard en kar door de stad, daarna krijgen ze in de klas nog een hele boel weetjes over het trekpaard. De leerlingen van basisschool De Letterboom mochten vandaag de spits afbijten: samen met gedeputeerde voor Erfgoed Tom Dehaene maakten ze een ritje door Vilvoorde. Dit scholenproject is een van de vele initiatieven die de provincie neemt om het Brabants Trekpaard te promoten.

"Als provincie hebben we mee onze schouders gezet onder de erkenning van het Brabants trekpaard als immaterieel erfgoed”, zegt Tom Dehaene. “Een van de taken die daarin vervat zitten is het bekendmaken van het trekpaard en vooral de geschiedenis erachter. En vandaar dat we naar de scholen toe een aanbod hebben gedaan om te werken rond het Brabants trekpaard. Een van de elementen is dat we met een stel paarden naar de scholen gaan en de kinderen een ritje laten maken met kar en paard, dat is altijd aantrekkelijk voor de kinderen." Elke kleuterklas krijgt van de provincie ook een informatieve poster met weetjes over het trekpaard.

Estafette

Zaterdag viert de provincie de erkenning van de Brabants trekpaardencultuur met een estafette langs Sint-Pieters-Leeuw, Galmaarden, Lennik en Vilvoorde die een belangrijke rol spelen in het behoud van het trekpaard. Tom Dehaene zal er onder meer plakkaten onthullen aan de trekpaardenstandbeelden.