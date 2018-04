Vilvoordse Kruitfabriek krijgt uitbreiding

Het oude fabriekspand langs het kanaal in Vilvoorde kreeg eind 2014 een tijdelijke bestemming. Madlion gaf het een creatieve invulling. In de Kruitfabriek werden de voorbije jaren met succes allerlei culturele en sociale initiatieven ontwikkeld. Het project is intussen symbool geworden voor het hippe Vilvoorde. Madlion, Matexi en het stadsbestuur hebben nu besloten om de Kruitfabriek extra adem te geven. “In plaats van de historische industriële panden van De Kruitfabriek af te breken of te onderwerpen aan een leegstandsheffing en in afwachting van ontwikkeling, hebben we er voor geopteerd om te investeren in het pand en het volop in te zetten als trekpleister voor allerlei sociale en culturele activiteiten. Op deze manier wordt een mooie win-win situatie gecreëerd. De afgelegde weg vormt een goede basis om tijdens de komende maanden een versnelling hoger te schakelen door enerzijds de werking van De Kruitfabriek te verlengen tot eind 2023 en anderzijds extra te investeren in De Kruitfabriek waardoor nog meer activiteiten en diensten kunnen aangeboden worden” aldus burgemeester Hans Bonte.

Didier Cortois van Madlion en de Kruitfabriek is uiteraard opgetogen: “We zijn verheugd over deze uitbreiding en de verlenging van de samenwerking. De uitdaging om onze toch al brede waaier aan activiteiten verder te ontwikkelen met een aantal extra partners is bijzonder boeiend gebleken en we zijn erg tevreden met - en trots op - de concrete invulling van de nieuwe ruimtes. Ons publiek is vandaag al erg divers en komt intussen uit de ruime regio rond Vilvoorde, maar wat ons misschien nog het meest van al pleziert, is dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen tot het verspreiden van de ontegensprekelijke positieve groeivibe die momenteel in onze stad voelbaar is. De Kruitfabriek blijft in de eerste plaats een verhaal van tijdelijk anders bestemmen en daar zijn we ons ten volle van bewust, maar dat neemt absoluut niet weg dat we de komende 5 jaar intens van alle leuke momenten, die we hier ongetwijfeld nog zullen beleven, gaan genieten.”