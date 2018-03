Vilvoordse leerlingen ontdekken knelpuntberoep schilder

Schilder is een knelpuntberoep en daarom zetten 27 Vlaamse scholen vandaag het vak in de kijker tijdens de vierde actiedag "SOS Schilder op School". In Vilvoorde bezochten 24 leerlingen van stedelijke basisschool De Groene Planeet de vierdejaars van de Stedelijke Secundaire Beroepsschool de VeSt. Samen werkten ze aan een grote muurdecoratie die in mei feestelijk zal worden onthuld.

Onder supervisie van de vierdejaars van de afdeling Schilder-Decorateur van beroepsschool de VeSt leren de laatstejaars van basisschool De Groene Planeet de knepen van het schildersvak. De panelen die ze samen maken, worden later deel van een groot schilderij van twintig vierkante meter met als thema FC De Kampioenen. Weet u meteen ook waar de slogan van de acfie, "Schilder worden? Mijn gedacht!' vandaan komt. Het eindresultaat wordt een verrassing voor de leerlingen van de Groene Planeet. In mei wordt de muurdecoratie plechtig onthuld in hun school.

De Vilvoordse schepen van Cultuur Johan Serkeyn (sp.a-GROEN) is peter van het schilderij. Hij noemt de actie de uitgelezen manier om jongeren warm te maken voor de schildersstiel. “Het blijft nog altijd een knelpuntberoep. Er is ook nogal wat concurrentie vanuit de buurlanden die mensen kunnen sturen aan lagere lonen. Maar het is toch wel goed om hier eigen vakmensen op te leiden.”

De hele reportage met de jonge Vilvoordse kliederaars én heuse schilders in spe kleurt vanavond een bont laagje over ons nieuws. Meer foto's van kinderen met kwastje vindt u op onze Facebookpagina.