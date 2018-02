Vilvoordse Middenschool beschermd als monument

In Vilvoorde is de Middenschool voorlopig beschermd als monument. De school werd gebouwd in de late 19e eeuw.

De school wordt gekenmerkt door de combinatie van rode baksteen met natuursteen in de gevel en door de grote centrale, met glas overdekte, binnenplaats. Het gebouw doet tot op de dag van vandaag nog altijd dienst als school. Alleen tijdens de eerste wereldoorlog was het even een militair hospitaal. Over negen maanden beslist bevoegd minister Bourgeois over een definitieve bescherming.