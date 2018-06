Vilvoordse moslims en niet-moslims vieren Suikerfeest

Het Suikerfeest ter gelegenheid van het einde van de ramadan werd druk bijgewoond. “Tijdens de Eid-al-Fitr of het Suikerfeest vieren we het einde van onze vastenmaand. Mensen komen samen met familie en vrienden”, legt Moad El Boudaat, woordvoerder van de moskee Masgid Annasr uit. “Het is een beetje gelijkaardig aan het paasfeest of kerstfeest.” De bezoekers konden met volle teugen genieten van heel wat zoetigheden en lekkers uit de oriëntaalse keuken. Kinderen konden zich uitleven op verschillende springkastelen, zich laten schminken of een tijdelijke hennatattoo laten zetten. Niet alleen moslims waren welkom op het feest. Alle buurtbewoners kregen een uitnodiging.

"Wat we hier eigenlijk proberen is de buurt een beetje te betrekken. De vastenmaand ramadan gaat gepaard met heel veel mensen die de moskee bezoeken. Dat kan af en toe voor wat last zorgen 's avonds. Daarom dat we nu eigenlijk een groot feest organiseren om de buurtbewoners uit te nodigen en te laten zien dat wij samen willen leven met de ganse buurt."

Een verslag van het Suikerfeest in Vilvoorde zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.