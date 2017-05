Vilvoordse moslims over ramadam tijdens lange, warme dagen

Morgen start de ramadan, de jaarlijkse vastenmaand van de moslimgemeenschap. Tussen zonsopgang en zonsondergang mag er onder meer niet gegeten en gedronken worden. Dat is niet evident nu we de langste dagen van het jaar naderen met temperaturen boven de 30 graden.

Net na het vrijdaggebed is het bijzonder druk aan moskee Annasr in Vilvoorde. En uiteraard is de start van de ramadan hét gespreksonderwerp van de dag. "Het is zo dat we ons gedurende dertig dagen moeten onthouden van eten, drinken, roken en seksuele betrekkingen overdag. We zitten in een zomerperiode, dus de dagen zijn heel lang. En de nachten kort", vertelt Houari El Hannouti, de woordvoerder van de moskee.

Kinderen, mensen met gezondheidsproblemen, zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven zijn niet verplicht om te vasten. Maar met de neus in de schoolboeken zitten is geen excuus. "Maar er zijn wel organisaties die de jongeren coachen en tips geven over wanneer je best kan studeren en rusten, om zo je krachten te optimaliseren en te studeren om er door te geraken," vertelt El Hannouti.