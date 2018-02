Vilvoordse scholieren krijgen de KlimaatKet op bezoek

In Vilvoorde gaat vandaag voor het eerst de KlimaatKet op stap. Die gaat aan kinderen van de derde graad lager onderwijs duidelijk maken wat klimaatverandering betekent en hoe zij kunnen meewerken aan een klimaatneutraal Vilvoorde. Het initatief kadert in 'Vilvoorde Klimaatactief', een campagne die als doel heeft om de CO2-uitstoot in Vilvoorde te verlagen met 20 % tegen 2020. Tot midden april gaat de KlimaatKet nog langs bij 11 klassen.

De figuur van De Klimaatket komt uit het jaar 2050, dat is het jaar waarin Vilvoorde helemaal klimaatneutraal is. De KlimaatKet wil de jongeren van vandaag doen samenwerken aan een duurzame stad. KlimaatKet oogt erg futuristisch. Hij draagt zonnepanelen op de jas, hij is gehuld in milieuvriendelijke kledij..

"Als geen ander weet De Klimaatket wat de scholieren kunnen doen voor hun omgeving", zegt Jo De Ro, Vilvoords schepen van Onderwijs. "KlimaatKet zet de leerlingen aan het werk, aan het einde van de les krijgen ze steeds een opdracht. Zo moeten ze zelf een actieplan opstellen om hun school energiezuiniger te maken."

Ook thuis kan er worden verdergewerkt. Scholieren krijgen immers een ThermoCard mee, een kaart waarmee ze gemakkelijk kunnen ontdekken hoe goed hun huis geïsoleerd is.

Het uiteindelijke doel van de hele campagne is om de CO2-uitstoot in Vilvoorde tegen 2020 te verlagen met 20 %. Volgens Viviane Schaessens, schepen van Leefmilieu, is 2020 geen einddoel, maar een tussenstap op weg naar volledige klimaatneutraliteit in 2050.

Tot half april bezoekt de KlimaatKet in Vilvoorde nog 11 klassen. Op 20 april eindigt zijn ronde met een slotevent waar de scholieren hun plannen voor een klimaatactief Vilvoorde zullen presenteren in CC Het Bolwerk.