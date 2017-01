Vilvoordse Syriëstrijder bij verstek veroordeeld

De strafrechtbank van Dendermonde heeft twee Syriëstrijders bij verstek veroordeeld tot 5 jaar gevangenis en een geldboete van 30.000 euro. Een van hen was afkomstig uit Vilvoorde. Het is echter niet uidelijk of de jongeren nog in leven zijn.

De twee jongeren uit Gent en Vilvoorde radicaliseerden in 2014 en vertrokken vrij snel naar het gebied dat door IS gecontroleerd wordt in Syrië en Irak. Hun familie deed aangifte van hun verdwijning. Bij een controle van hun kamers vonden de speurders op hun computers aanwijzingen dat ze wel degelijk Syriëstrijders waren geworden. Via sociale media hadden ze ook opgeroepen tot terreuracties in Frankrijk en België. Maandag werden ze bij verstek veroordeeld, de rechter beval ook hun onmiddellijke aanhouding. Het is echter niet zeker of de twee jongeren nog in leven zijn.