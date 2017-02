Vilvoordse Syriëstrijder veroordeeld tot 28 jaar cel

Hakim Elouassaki, die in maart 2013 zwaargewond terugkeerde uit Syrië, is de eerste die terecht staat in ons land voor een terroristische moord in het kalifaat. In telefoongesprekken met zijn vriending had Elouassaki gepocht over het feit dat hij betrokken was bij een executie van een sjiiet. Later was er ook sprake van het doden van een christen. Voor die feiten krijgt hij nu 28 jaar cel. Het is de allereerste veroordeling in ons land voor een terroristische moord die in Syrië gepleegd werd. De veroordeling is opmerkelijk omdat er maar weinig bewijsmateriaal voorhanden was. Maar de rechter oordeelde dat de telefoongesprekken voldoende bewijskracht hadden.

Vijf andere Syriëstrijders, die gelinkt werden aan een onthoofdingsfilmpje, werden vrijgesproken. De rechter zag te weinig bewijzen voor hun betrokkenheid.