Vilvoordse Syriëstrijders krijgen 5 jaar cel wegens zware dreigementen

Magomed Saralapov (25), Taieb Oubahid en zijn broer Moustapha zitten al sinds 2014 in Syrië, waar ze zich bij IS hebben aangesloten. In 2015 werden Taieb en Magomed door de Antwerpse correctionele rechtbank al veroordeeld tot 5 jaar cel op het grote Sharia4Belgium-proces. De 2 waren in 2012 al naar Syrië gegaan om zich daar bij IS aan te sluiten. Nadien overhaalden ze ook Oubahid, de oudere broer van Taieb, om zich bij hen aan te sluiten.

Het was Moustapha Oubahid die vanop zijn facebookprofiel dreigende taal uitte tegenover het Westen. Ook de voorzitter van het jeugdhuis in Vilvoorde en de imam van de lokale moskee kregen bedreigingen. Er werden ook plannen gesmeed om de minderjarige broer van Oubahid naar Syrië te ontvoeren en hem daar - of in België - te doden omdat hij homoseksueel zou zijn.

De 3 werden bij verstek veroordeeld tot 5 jaar cel. De rechter beval hun onmiddellijke aanhouding.