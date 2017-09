Vilvoordse Syriëstrijders planden executie homoseksuele broer

In Brussel is het proces van start gegaan tegen drie Syriëstrijders uit Vilvoorde. Ze riskeren vijf jaar cel voor deelname aan activiteiten van een terroristische groepering. Twee beklaagden zijn broers en hadden volgens het federaal parket plannen om hun minderjarig broertje te executeren omwille van zijn geaardheid.

De drie beklaagden zitten momenteel in Syrië en lieten dan ook verstek gaan op het proces. Twee van hen werden op het Sharia4Belgiumproces in Antwerpen al veroordeeld tot 5 jaar cel. Het gaat om Magomed Saralapov en Taieb Oubahid. Die eerste vertrok reeds in 2012 naar Syrië en zou daar mensen onthoofd hebben. De derde beklaagde is de broer van Taieb, die uiteindelijk ook naar Syrië vertrok. Van daaruit zouden ze via sociale media bedreigingen hebben geuit tegen de voorzitter van het jeugdhuis van Vilvoorde en de imam van de Vilvoordse moskee. Nog volgens het federaal parket hadden ze concrete plannen om de homoseksuele minderjarige broer van de Oubahids te ontvoeren en te executeren omwille van zijn geaardheid. Het vonnis valt op 27 oktober.