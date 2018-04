Vilvoordse vzw Pro Natura wint Gastvrije Award

Pro Natura doet vaak beroep op vluchtelingen en asielzoekers om bijvoorbeeld in kleine groepen bos- en natuurgebieden in te richten en te onderhouden. Dat gebeurt onder de noemer duurzame nieuwe kansentewerkstelling. “Dat houdt in dat we eigenlijk werkervaringstrajecten op poten zetten voor personen met een afstand tot een arbeidsmarkt. Ze leren daar technische skills, generieke skills, ze leren op tijd komen, krijgen arbeidsattitudes mee en bouwen een netwerk op. Zo proberen we eigenlijk hen te versterken om zo door te stromen naar de privémarkt,” zegt Sanne Vanderstraeten van Pro Natura.

Voor dat werk wordt Pro Natura nu dus beloond met een Gastvrije Award. Dat de vzw ook echt gastvrij is, ervaart Grigor Babujyan. De Belg van Armeense origine is hulpploegbaas. “Ik vind het een heel goed project. Sinds 2000 ben ik hier in België en heb na tien jaar een verblijfsvergunning vinden. Ik moest ook werk vinden, zo ben ik bij Pro Natura terecht gekomen. Ik heb hier alles geleerd: de Nederlandse taal, werkervaring, verschillende plantensoorten, met machines leren werken. Maar je kan niet voor altijd bij Pro Natura blijven, dus zoek ik naar ander werk. Ik heb geprobeerd al voor buschauffeur, maar zonder succes voorlopig. Maar ik blijf proberen.”

Aan de award is een kunstwerk en een geldprijs van 1000 euro verbonden.