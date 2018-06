Lijsttrekker Andre Gorgon is bediende en was actief in verschillende Halse verenigingen, waaronder carnavalsvereniging Halattraction. Op plaats twee staat Frieda De Kerf. Ze besloot zich te engageren voor de partij nadat haar winkel op de Lemmonierlaan eind vorig jaar geplunderd en vernield werd na de voetbalwedstrijd Marokko-Ivoorkust. Lijstduwer is oud-gemeenteraadslid Milo Vandemaele. De andere namen worden in de loop van de zomer bekendgemaakt.