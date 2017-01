Vlaams-Brabanders maken opnieuw meer baby’s

Nergens in ons land is het aantal bevallingen zo fors gestegen dan in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE).

Vorig jaar zagen in ons land 63.946 baby’s het levenslicht, dat zijn er 552 meer dan 2015. Voor het eerst is 6 jaar is er dus opnieuw een stijging. Mogelijke verklaringen zijn de economische heropleving en de vluchtelingenopvang.

De stijging is het grootst in Vlaams-Brabant. In onze provincie werden exact 9.452 baby’s geboren, dat zijn er 3,5% meer in vergelijking met het jaar voordien. Ook in de andere provincies steeg het aantal geboorten maar minder sterk. In Oost-Vlaanderen was er zelfs een daling met 1,9%.