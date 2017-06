Vlaams-Brabant is de snelst groeiende provincie

Op 1 januari telde ons land 11.322.088 geregistreerde inwoners. Dat is een groei van 0,48%. 51% van de Belgen is vrouw en 49% is man.

Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn de snelst groeiende provincies. Onze provincies kreeg trouwens heel wat nieuwe inwoners uit andere provincies: 4.908 om precies te zijn (interne migratie). Ook de internationale migratie steeg met 2.198 personen. Ook waren er meer geboortes dan overlijdens (+ 1.160 personen) Daardoor telt onze provincie vandaag 1.129.849 inwoners, een groei met 8.156 personen of omgerekend zo’n 0,7%.

8.156 nieuwe inwoners op 1 jaar tijd is niet weinig. Dat is bijna evenveel als het aantal inwoners in pakweg Gooik of Kapelle-op-den-Bos.