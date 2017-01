Vlaams-Brabant kent mooie exportgroei buiten EU

De Vlaams-Brabantse bedrijven blijven het internationaal zeer goed doen. Zo registreerde VOKA Vlaams-Brabant 8,8% meer exportaanvragen voor landen buiten de EU in vergelijking met 2015.

Vorig jaar ontving de Kamer van Koophandel in onze provincie maar liefst 34.294 aanvragen om goederen te exporteren naar landen buiten de Europese Unie. Dat is 8,8% meer in vergelijking met het jaar voordien. De top 3 van landen waarnaar geëxporteerd werd wijzigde niet. Saudi-Arabië blijft opnieuw ruim op kop. Nadien volgen de Verenigde Arabische Emiraten, Rusland. China en Egypte.

Het Europese verdeelcentrum van graafmachineproducent Caterpillar in Grimbergen neemt het grootste aantal exportaanvragen voor zijn rekening. Nadien volgen het farmaceutisch bedrijf Pfizer uit Zaventem en AB Inbev uit Leuven. Deze 3 bedrijven waren vorig jaar goed voor bijna de helft van alle exportaanvragen.