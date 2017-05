Vlaams-Brabant krijgt tweede kinderwenshuis in Zemst

Voortaan heeft elke Vlaamse provincie een kinderwenshuis. Dat is een plek waar ouders die hun kinderwens om medische redenen niet kunnen waarmaken, psychologische begeleiding krijgen. Naast het bestaande en eerste kinderwenshuis in Diest komt er nu ook eentje in Zemst en in alle andere Vlaamse provincies.

Ouders die problemen hebben om kinderen te krijgen kloppen voor medische hulp aan fertiliteitscentra. Maar die focussen zich voornamelijk op het medische aspect. Ouders die ook psychologische steun nodig hebben kunnen voortaan terecht in het kinderwenshuis. Die begeleiden en ondersteunen de ouders bij moeilijke keuzes of bij het verdriet voor het onvervuld ouderschap. Vorig jaar opende het eerste kinderwenshuis in Molenstede bij Diest. Nu komen er ook kinderwenshuizen bij in Zemst, Brugge, Destelbergen, Herentals en Genk. Ze zijn ondergebracht in het Huis van het Kind.