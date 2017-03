Vlaams-Brabant moet tegen 2020 nog werk maken van 50 windmolens

"In mijn energieplan om deze doelstelling te halen hanteer ik als streefdoel dat er in Vlaanderen tegen 2020 6,4 miljoen zonnepanelen moeten operationeel zijn. Bovendien moeten er tegen dan 280 bijkomende windmolens geplaatst zijn bovenop degene die er al staan en vergund zijn”, verduidelijkt Tommelein. “Wat de windmolens betreft heb ik begrip voor belemmeringen in Vlaams-Brabant zoals de aanwezigheid van Brussels Airport, maar ook deze provincie moet hierin zijn steentje bijdragen en er plaatsen waar dit mogelijk is", aldus Tommelein. In Vlaams-Brabant zijn momenteel nog maar 27 windturbines operationeel.

Om deze doelstelling met betrekking tot de windmolens te bereiken moet men volgens de minister inwoners uit de omgeving meer betrekken bij projecten en hen laten participeren in coöperaties zodat ze er een rendement kunnen uithalen. "Het verhaal van 'waar en waarom kan het niet' moet er een worden van 'waarom kan het wel en wat kunnen we eraan doen om de drempels tot realisatie weg te werken ", aldus Tommelein die hierbij verwees naar zijn Windplan. Hij verheugde zich ook over het feit dat alle deputaties hem tot dusver beloofden met 'grote daadkracht' hieraan hun medewerking te verlenen.