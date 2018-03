Vlaams-Brabant wil blijven verkavelen in dorpen

De provincie Vlaams-Brabant vindt dat er in de toekomst nog nieuwe verkavelingen mogelijk moeten zijn in onze dorpen. Dat staat in de nieuwe Visienota Ruimte van de provincie. Daarmee gaat ze lijnrecht in tegen de visie van de Vlaamse bouwmeester. Die vindt dat zo'n nieuwe verkavelingen niet meer te verantwoorden zijn.

Volgens de bouwmeester is er in de steden genoeg ruimte die nu nog niet benut wordt. Maar de provincie vreest dat er spookdorpen gaan ontstaan als er in de toekomst niet meer mag gebouwd worden.

“Verkavelingen zullen in ieder geval mogelijk blijven. Het is natuurlijk te zien waar dat die verkaveling zich bevindt. Als dat vijf of tien kilometer buiten het centrum is dan moeten we toch eens goed nadenken of dat de best mogelijke plaats is om een alleenstaande woonkavel te kunnen maken. Daar moeten we dus zeer voorzichtig mee zijn en de mobiliteit hangt daar ook nauw mee samen", zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

De provincie vindt wel dat we allemaal wat korter bij elkaar moeten gaan wonen, kleiner en hoger. En dat zal nodig zijn, want de openbare ruimte in Vlaanderen wordt schaars en niet in het minst in Vlaams-Brabant. Tegen 2030 komen er in onze provincie naar schatting 80.000 inwoners bij.