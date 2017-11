Vlaams-Brabants provinciebedrijf Vlabinvest realiseert in 2016 118 bijkomende woningen

Het Vlaams-Brabants provinciebedrijf Vlabinvest heeft in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen in 2016 in de brede Vlaamse rand 118 woningen gerealiseerd waarvan er 33 door Vlabinvest zelf werden gefinancierd. Dat blijkt uit het pas gepubliceerde jaarverslag. De opgeleverde projecten situeerden zich in Beersel, Kampenhout, Dilbeek, Pepingen en Tervuren.

De Vlaamse regering richtte Vlabinvest in 1992 op om in deze regio betaalbare woningen te creëren en droeg de bevoegheid in 2014 over aan de provincie Vlaams-Brabant. Het werkingsgebied strekt zich uit over Halle-Vilvoorde, Tervuren, Huldenberg, Bertem en Kortenberg.

Voor de realisatie van projecten werkt Vlabinvest samen met sociale huisvestingsmaatschappijen. Sinds haar ontstaan werden eind 2016 zo in totaal 974 woongelegenheden, 1 commerciële ruimte en 14 kavels gerealiseerd. In 2016 werden 118 nieuwe woongelegenheden opgeleverd, tegenover 159 in 2015. In 2016 werd in Bertem ook een stuk grond van 32,5a aangekocht.

446 van de tot dusver gerealiseerde woongelegenheden werden gefinancierd door Vlabinvest. Het gaat om 314 appartementen en 132 woningen. 22 procent van deze panden werden verkocht en 78 procent verhuurd. Eind 2016 was Vlabinvest eigenaar van 18ha 74a grond verspreid over een 15-tal gemeenten. Voor de grondaankopen beschikt Vlabinvest over een rollend fonds van 50 miljoen euro. Het Vlaams Gewest geeft Vlabinvest bovendien jaarlijks een dotatie van 3,8 mijoen euro voor de financiering van woonprojecten en het verstrekken van bouwleningen aan partners met wie wordt samengewerkt of die projecten willen realiseren op de aangekochte gronden.