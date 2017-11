Wagyu, het befaamde rundsvlees dat bekend staat om z’n unieke smaak, is al lang niet meer specifiek Japans. Tegenwoordig grazen in Merchtem ook Wagyu-koeien.

Het Wagyu-rundsvlees mag dan oorspronkelijk een Japans product zijn, tegenwoordig is het ook een Vlaams-Brabants product. “In het Hof van Ossel aan de rand van het Pajottenland fokken we al enkele jaren Wagyu-runderen”, vertelt eigenaar Filip Meysmans. “Sinds kort is het vlees beschikbaar en daar zijn we best trots op. Wagyu-rundsvlees is nu dus ook verrassend Merchtems”, lacht Filip.

Een reportage over de Merchtemse Wagyu-runderen zie je maandag in het nieuws op RINGtv.