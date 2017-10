Vlaams-Brabantse deputatie bevestigt afschaffing buurtweg Parking C

De deputatie besliste op 27 april 2017 op vraag van de gemeente Grimbergen om de buurtweg 3, die door Parking C loopt, af te schaffen. Na lezing van de beroepsschriften en de vaststelling, dat er nog gemotoriseerd verkeer mogelijk is op een beperkt gedeelte van de buurtweg die samenvalt met de circulatierumite op de parking, werd beslist om een grondigere analyse van de mobiliteit ter plekke te maken. Op basis hiervan besliste de deputatie om de motivatie van de beslissing om de buurtweg effectief af te schaffen aan te scherpen. "Bij de eerste beslissing lag de focus te hard op de weggevallen, verbindende functie van de buurtweg buiten de parking", aldus gedeputeerde Tom Dehaene.



Het is volgens Dehaene niet ongebruikelijk dat een bestuur een beter gemotiveerde beslissing neemt nadat het in kennis werd gesteld van een onvolmaaktheid in een eerder genomen besluit. Vraag is wat de consequenties zijn voor het Eurostadionproject dat Ghelamco op Parking C wil realiseren? "Door de intrekking van de eerste beslissing zijn de beroepen hiertegen zonder voorwerp. Wie een nieuw beroep wil indienen heeft dertig dagen tijd", aldus Dehaene. Schauvliege heeft over de beroepen tegen de eerste beslissing overigens nog geen beslissing genomen. Precies vandaag ging in Grimbergen het openbaar onderzoek van start over de omgevingsvergunning die Ghelamco heeft aangevraagd voor het project. Zolang de buurtweg niet afgeschaft is kan er echter geen sprake is van een vergunning.