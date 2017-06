Vlaams-Brabantse gemeenten besparen meer dan 1,5 miljoen euro op ICT

“Dankzij de samenwerkingsprojecten en raamcontracten van VERA konden de lokale besturen in onze provincie geld en tijd besparen’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. VERA is het Vlaams-Brabantse steunpunt voor e-government. Ze begeleidt overheden, zoals gemeenten, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones, bij alle informaticaprojecten.

“Door deze aanpak werd er niet minder dan 1.569.236 euro bespaard. Besparingen gebeuren via de kortingen van een raamcontract ten opzichte van de standaardprijs. Het gespaarde bedrag kunnen de besturen gebruiken om opnieuw te investeren in e-government. Op die manier maken we samen met de lokale besturen werk van de digitale transformatie”, adlsu Roefs.

Asse bespaarde het grootste bedrag

De gemeente Asse bespaarde het meest met een totaalbesparing van 230.454 euro. OCMW Londerzeel (129.557 euro), gemeente Londerzeel (64.473 euro), gemeente Tervuren (60.500 euro) en de stad Leuven (54.294 euro) vervolledigen de top vijf. Vorig jaar deden 89 lokale besturen, 56 gemeenten, 23 OCMW’s, 7 politiezones en 2 hulpverleningszones beroep op een raamcontract van VERA.