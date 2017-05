Vlaams-Brabantse vrouwen vieren eerste Moederdag op 29,6 jaar

Belgische vrouwen vieren hun eerste Moederdag op 28,6 jaar. In Vlaams-Brabant is de gemiddelde vrouw echter een jaar ouder bij de geboorte van haar eerste kind: namelijk 29,6 jaar.

Er zijn dus vrij grote regionale verschillen. De gemiddelde vrouw in België is 28,6 jaar bij de geboorte van haar eerste kind. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn moeders het oudst (29,7 jaar). In het Waals Gewest zijn ze het jongst (28,0 jaar), terwijl vrouwen in het Vlaams Gewest exact op het Belgische gemiddelde zitten (28,6 jaar).

Ook in Vlaams-Brabant zijn moeders al 29,6 jaar wanneer ze hun eerste kind op de wereld zetten. In West-Vlaanderen daarentegen zijn de mama’s gemiddeld 27,9 jaar als ze hun eerste kind krijgen, dus bijna 2 jaar jonger in vergelijking met Vlaams-Brabant. Ook alle andere Vlaamse provincies zitten onder het Vlaams-Brabants gemiddelde. (foto archief RINGtv)