Vlaams parlementslid Christian Van Eyken moet terechtstaan voor moord

De vrouw van Dellea was de medewerkster van Van Eyken en hij zou ook een relatie hebben gehad met de vrouw. Dellea werd dood aangetroffen in het appartement van het koppel met een schotwonde achter het oor. Drie maand later werd de weduwe van Dellea aangehouden en, nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven, gebeurde begin 2016 hetzelfde met Van Eyken, maar omdat het aanhoudingsbevel niet ondertekend was, werd hij al na één dag vrijgelaten. Maar nu worden Van Eyken en zijn voormalige medewerkster dus vervolgd voor moord.

Christian Van Eyken was van 1993 tot 2006 burgemeester van Linkebeek, toen verhuisde hij en werd opgevolgd door Damien Thiéry. Hij is ook sinds 1995 de enige Vlaamse volksvertegenwoordiger van het Union des Francophones. Van Eyken woont in Zaventem.