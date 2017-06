Vlaamse actievoerders hekelen houding Open VLD in Dilbeek

In Dilbeek is de gemeenteraad dinsdagavond vrij woelig verlopen. Vlaamse actievoerders protesteerden voor de gemeenteraad aan de trappen van het gemeentehuis. Ze hekelden de politieke situatie in Dilbeek waarbij oppositiepartij Open VLD enkele belangrijke beslissingen nam door een wisselmeerderheid te vormen met het Union des Francophones (UF).

De Open VLD-gemeenteraadsleden werden met pamfletten en wat geroep ontvangen, maar al bij al bleef alles rustig. Luc Deleu (Open VLD) en partijgenoot Marc Willen vroegen zich wel luidop af welke acties de huidige coalitie de afgelopen jaren reeds ondernam om het Vlaamse karakter in Dilbeek te bewaren. “Nul”, reageerde Willen met een passend gebaar. De drie aanwezige raadsleden van UF namen het zekere voor het onzekere en stapten het gemeentehuis binnen via een achteringang. De lokale politie hield tijdens de actie met drie ploegen van op een afstand een oogje in het zeil maar moest niet tussenbeide komen.

Ook tijdens de gemeenteraad bleef het bekvechten maar doorgaan en werd opnieuw het feit gehekeld dat de meerjarenplanning en de belastingverlaging er kwam nadat de Open VLD een wisselmeerderheid had gevormd met het UF. De Open VLD’ers kregen ook elk een leeuwenvlag maar dat was niet naar de zin van Jef Valkeniers. Hij werd zelfs woest en gooide zijn vlag naar het hoofd van burgemeester Segers (N-VA). "Hou ze bij", sneerde Valkeniers. "Een schande. Ik heb thuis wellicht meer Vlaamse Leeuwenvlaggen dan jullie allemaal samen." Het jongste raadslid, Cédric Dujardin (Groen-Sp.a), verliet een tijdlang de gemeenteraad en is het beu dat er enkel nog met modder gegooid wordt tijdens de gemeenteraad. Uiteindelijk werd er toch nog vergaderd en werd er snel een consensus bereikt over enkele punten.