Vlaamse administratie geeft negatief advies voor Eurostadion Strombeek-Bever

Het blijft slecht nieuws regenen voor Ghelamco, dat is de bouwheer van het Eurostadion. Na de gemeente Grimbergen laat nu ook de Vlaamse administratie zich negatief uit over de plannen voor het nieuwe stadion. Eén van de voornaamste struikelblokken is de mobiliteit.

Volgens de Vlaamse administratie bevat het dossier van bouwheer Ghelamco te weinig garanties inzake mobiliteit. Zo is onvoldoende aangetoond welke ingrepen moeten gebeuren opdat op de Brusselse Ring geen echtverkeersinfarct zou ontstaan. Ten laatste begin februari volgend jaar moet bevoegd Vlaams minister Joke Schauvlieghe beslissen over de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het Eurostadion. Een negatief advies van de administratie is niet bindend maar het wordt doorgaans wel ernstig mee in overweging genomen in het eindoordeel.