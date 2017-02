Vlaamse en Brusselse actiegroepen willen dringend oplossing voor geluidsproblematiek

Brussels Airport is één van de belangrijkste economische motoren van ons land. Dat erkennen ook de aanwezige actiegroepen uit de oostrand. Zij streven naar een oplossing waarbij de werkgelegenheid en groei behouden blijft, maar met respect voor de buurtbewoners. En de sleutel daarvoor is een eerlijke spreiding. “We zijn best bereid om een deel van die vluchten te nemen. Misschien 30 à 40 per dag, maar geen 150 zoals nu het geval is”, benadrukt Sam De Laender die woont in de oostrand. Een beter gebruik van baan 19 is volgens de actiegroepen de oplossing. “Volgens technische experten bij het kabinet van bevoegd minister zijn er geen veiligheidsproblemen met de 19. Ook in het spreidingsplan van toenmalig minister Anciaux werd baan 19 veel intensiever gebruikt. Ook tijdens de werken op de tarmac in 2013 werd baan 19 ten volle benut. Bij ons weten zijn er totaal geen veiligheidsproblemen”, aldus De Leander.

Maar die mening wordt - zelfs binnen de oostrand - niet door alle actiegroepen gedeeld. Wakker Tervuren bijvoorbeeld zegt dat er geen enkele steun bestaat voor het standpunt bij de andere bewonersverenigingen. (foto's Brussels Airlines)