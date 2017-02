Vlaamse oppositie Linkebeek reageert tevreden op aanstelling Ghequiere als burgemeester

De Vlaamse oppositie in Linkebeek reageert positief op de voordracht van Ghequiere als nieuwe burgemeester. Rik Otten van Prolink hoop dat de rust in z'n gemeente nu eindelijk terugkeert. Volgens hem is Ghequiere in tegenstelling tot Thiéry geen communautaire hardliner.

“Yves Ghequiere is een man die vooral met beleid bezig is en minder met de communautaire strijd. Daarom zien we hem ook liever op de burgemeestersstoel zitten”, zegt Rik Otten van Prolink in gesprek met RINGtv. “Ghequiere is ook iemand die binnen de Vlaamse gemeenschap beter aanvaard is. Hij spreekt bovendien zeer goed Nederland. Dus daar is een open communicatie. En dat is in elke gemeente, groot of klein, zeer belangrijk”, besluit Otten.