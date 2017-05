Vlaamse oppositie Rode legt klacht neer tegen campagne Franstalige documenten

De campagne werd op de gemeenteraad van gisterenavond goedgekeurd door de Franstalige partijen. De voorstanders van de campagne baseren zich op een arrest van de Raad van State uit 2014.

Vlaams schepen An Sobrie stelde tijdens de raadszitting dat de bepaling in het arrest van de Raad van State 'uitgaat van een welbepaalde interpretatie van de bestuurstaalwet maar er als zodanig niet toe strekt een algemene regeling uit te vaardigen met betrekking tot het taalgebruik in bestuurszaken in randgemeenten'. De omzendbrief Peeters, waarin staat dat Franstalige inwoners van faciliteitengemeenten telkens opnieuw een Franse vertaling van hun document moeten aanvragen, blijft volgens Sobrie derhalve ongewijzigd. "Blijkbaar begint de verkiezingskoorts bij de meerderheid toe te nemen en wil zij nu reeds op kosten van de gemeente opruiende communicatie richten aan haar aanhangers", aldus Sobrie.

Burgemeester Pierre Rolin verdedigde dinsdagnamiddag in een gesprek met Belga de informatiecampagne door erop te wijzen dat het hier om een duidelijk standpunt gaat van de Raad van State en in die zin wel degelijk juridische waarde heeft. Vlaams minister Ben Weyts schaarde zich dinsdag echter achter het standpunt van de Vlaamse oppositie en wees erop dat de bepaling in het arrest waarop de Franstaligen zich baseren bij de 'overwegingen' vermeld staat en niet in het 'beschikkend gedeelte'.

Ook in de andere faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem worden dergelijke campagnes opgezet. In Linkebeek gaat men ervan uit dat wie tijdens de verkiezingen van 2015 een Franstalige oproepingsbrief vroeg dit eveneens gedurende 4 jaar niet meer moet doen.