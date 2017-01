Vlaamse partij Prolink in Linkbeek vreest voor nieuwe stunt van Thiéry

"Wat er staat aan te komen is nog een groot vraagteken. Mogelijk verzint Thiéry immers weer een nieuw scenario zodat hij als martelaar naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen kan trekken. Wij hopen echter dat bij zijn Franstalige achterban in Linkebeek het gezond verstand eindelijk zal zegevieren en men tweede schepen Yves Ghequiere zal voordragen als burgemeester, een oplossing die wij al lang bepleiten", aldus Rik Otten (Prolink).

Ondanks het feit dat Eric De Bruycker (Prolink), die in 2015 door Vlaams minister Homans benoemd werd als burgemeester maar enkele maanden later ontslag nam uit die functie, nog steeds waarnemend burgemeester is, is er nog steeds niet de minste samenwerking met de Franstalige meerderheid. "Men doet er in tegendeel alles aan om zijn bewegingsruimte te beperken en zet vallen op om hem dingen te kunnen verwijten. Het is en blijft een onmogelijk zaak", aldus Otten.

Otten vindt het overigens ook beschamend dat de Raad van Europa zich over deze kwestie in Linkebeek bezighoudt. Deze Raad heeft ook hem en De Bruycker uitgenodigd om over enkele dagen hun visie op de feiten te geven. "Als je kijkt wat er thans in Turkije gebeurt zou je toch zeggen dat deze Raad dringender dingen te doen heeft", aldus Otten.