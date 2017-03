Vlaamse partijen over uitslagen Nederland

De Nederlandse premier Mark Rutte zijn conservatief-liberale VVD blijft de grootste partij in de Tweede Kamer met 33 zetels. De rechts-populistische PVV van Geert Wilders wint 5 zetels en wordt de tweede partij in Nederland. Lange tijd voerde PVV een nek-aan-nek-race met de christendemocraten van CDA en de sociaal liberalen van D66 maar die behaalden uiteindelijk 19 zetels. Hierna volgen grote winnaar GroenLinks met 14 zetels (+10) en de socialisten van SP eveneens met 14 zetels (-1). Grote verliezer is PvdA. De partij verliest 29 zetels en houdt er nog 9 over.

Intussen feliciteert Groen-voorzitster Almaci de Nederlandse winnaars van de stembusgang. “Europa heeft opnieuw getoond dat er een alternatief is voor het pessimistisch populisme”, aldus Almaci.

GroenLinks veruit grootste groeier, maar liefst x 4 in exit polls. Gefeliciteerd @jesseklaver & @groenlinks! https://t.co/o4WfYpIp17 — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) March 15, 2017

Ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is tevreden dat het optimisme het gehaald heeft. Vlaams Belang benadrukt echter dat extreemrechts actueler is dan ooit. Dat heeft ook de kiezer in Nederland duidelijk gemaakt.

Wouter Beke (CD&V) is tevreden dat CDA heeft kunnen stand houden. Sven Gatz (Open VLD) merkt op dat de democratie nog steeds werkt. Er is volgens hem niets mis met stemrecht (i.p.v. stemplicht). Als het er toe doet gaan mensen wel degelijk stemmen. (foto VVD)

Nederland kiest voor oplossingen. Mooi resultaat van vrienden @cdavandaag en @sybrandbuma. Het midden is aan comeback bezig. Hoopvol! pic.twitter.com/wlaGxppvsZ — Wouter Beke (@wbeke) March 15, 2017