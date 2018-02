Vlaamse paters en zusters met uitsterven bedreigd

Het zal u vast niet verbazen, maar toch is het even schrikken van de cijfers. Op 15 jaar tijd is zowat de helft van alle overgebleven kloosterlingen verdwenen, lees: overleden, meestal. Zij die nog overblijven, zijn in de regel stokoud en opvolgers zijn er amper. RINGtv zocht vandaag prior Johan Goossens op in de abdij van Grimbergen, met zijn 50 jaar één van de jonkies in het habijt.

De religieuze ordes in Vlaanderen dunnen steeds verder uit. In 2002 telde Vlaanderen nog zo’n 14.000 kloosterlingen. Vorig jaar waren, volgens de cijfers van Kerk en Leven, nog amper 6197 Vlamingen pater, broeder of zuster. De vrouwen vormen nog twee derde van die groep; vooral de paters zijn met uitsterven bedreigd.

Onze ploeg mocht vandaag op bezoek bij de 50-jarige Johan Goossens. Hij trad in 1988 in als Norbertijn in de abdij van Grimbergen en is er sinds 2004 prior. Hij is ook bekend als pastoor van Grimbergen. Mis deze mooie reportage niet in ons nieuws vanavond.