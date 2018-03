Vlaamse Rand blinde vlek voor zonnepanelen

Vanavond spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion een oefeninterland tegen Saudi-Arabië en dat in de aanloop van het WK in Rusland. Dat WK start op 14 juni en ook in onze regio zullen in tal van gemeenten de matchen van de Duivels op groot scherm te zien zijn. Hier een overzicht.