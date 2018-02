Vlaamse regering legt tracé sneltram langs A12 vast

De sneltram zal rijden tussen Willebroek en het Brusselse Noordstation. Tegen het tracé was protest in Meise. Onder meer het gemeentebestuur diende bezwaar in. In Meise moeten een aantal woningen wijken voor de tram. In Londerzeel kruist het tracé de A12 en sluit aan op de spoorlijn Mechelen-Gent. Er komen tramhaltes in onder meer Meise, Wolvertem en Londerzeel. Beide gemeentebesturen vragen aan de Vlaamse regering dat er daar genoeg parkeerplaatsen worden voorzien.