Vlaamse subsidies voor jeugdhuizen in Vilvoorde en Opwijk

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz investeert 3 miljoen euro 46 Vlaamse jeugdhuizen. Het gaat om financiële steun voor projecten rond artistieke expressie of ondernemerschap. Onder meer Planet Zinga in Vilvoorde en jeugdhuis Nijdrop in Opwijk halen subsidies binnen.

In totaal gaat het om 75 gesubsideerde projecten: 41 rond artistieke expressie van jongeren en 34 andere rond het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren. Sven Gatz: “Het gaat telkens om projecten van, voor en met jongeren, die bovendien op korte termijn voor nieuwe jobs zorgen in de jeugdhuissector. Tegelijk dagen we op die manier de jeugdhuizen uit om hun doelgroepen te vergroten en diverser te maken. We willen immers zoveel mogelijk jongeren het jeugdhuis laten ontdekken.”

Geld voor Planet Zinga en Nijdrop

Planet Zinga in Vilvoorde krijgt een projectsubsidie van 30.000 euro voor artistieke expressie. Jeugdhuis Nijdrop rijft 45.000 euro binnen voor artistieke expressie en nog eens 36.500 voor een project rond ondernemerschap. “We zijn uiteraard heel tevreden met de centen”, zegt Mike Heyvaert van Nijdrop en Nosta in Opwijk. “Anderhalf jaar geleden kregen we te horen dat onze structurele subsidies wegvielen. We hebben toen de concertwerking uit Nijdrop gehaald en die omgedoopt tot Nosta. Op die manier konden we meer projectmatig werken. En met succes. Dankzij de projectsubsidies van Nosta en die voor Nijdrop, zitten we bijna aan het niveau van vroeger. De centen voor de artistieke expressie worden ingezet voor de Zomerhappening, met die voor ondernemerschap gaan we volgend jaar een project uitwerken rond duurzaamheid.”