Vlaanderen dient nieuw belangenconflict in tegen Brusselse geluidsnormen

Net als zondag zaten ook vanmorgen vertegenwoordigers van de verschillende regeringen samen om te onderhandelen over de Brusselse geluidsnormen. Maar na amper een uurtje ging de onderhandelaars uit elkaar. Na afloop kondigde Vlaams minister-president Geert Bourgeois dat hij vandaag een nieuw belangenconflict zal inroepen. Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault heeft echter haar twijfels over de geldigheid van zo’n belangenconflict. Federaal minister Bellot kondigde alavast aan dat hij de komende uren nog met zijn gewestelijke collega's tot een akkoord zal proberen te komen.

De geluidsnormen houden Zaventem al maanden in de greep. In principe zouden de strengere normen al vanaf 1 januari van kracht worden. Maar die verdwenen voorlopig in de koelkast nadat de Vlaamse regering een belangenconflict had ingeroepen. Dat loopt woensdag echter af. Heel wat bedrijven op Zaventem zien de nieuwe normen niet zitten omdat ze daardoor torenhoge boetes zouden moeten betalen. Verschillende luchtvaartbedrijven hebben intussen aangekondigd dat ze Zaventem zullen verlaten als de boetes ook effectief van kracht worden.