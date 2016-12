Vlaanderen en Europa investeren fors in proper Zennewater

Vlaanderen en Europa gaan fors investeren in de Zenne maar ook in de Dijle en de Demer. In totaal maken Europa en de gewesten in ons land hiervoor 18 miljoen euro vrij. Een deel van de middelen zal besteed worden aan het opnieuw zichtbaar maken van de waterlopen. Dat zal onder meer het geval zijn in Brussel, Leuven en Sint-Pieters-Leeuw.