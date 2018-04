Vlaanderen en partners investeren 10 miljoen euro in stuk fietssnelweg Kanaalroute Noord

In november 2018 gaan de werken van start voor de aanleg van een stuk fietssnelweg langs het Kanaal van Willebroek van de grens met het Brussels Gewest tot aan de Verbrande Brug in Grimbergen. De realisatie zal twee jaar in beslag nemen en is het resultaat van een samenwerking tussen heel wat partners die samen tien miljoen euro in het project investeren.

Missing link

De geplande fietssnelweg is de missing link in Vilvoorde en Grimbergen van de bestaande fietssnelweg F23 Kanaalroute Noord die van Brussel tot Boom loopt. Het fietspad zal vrijliggend zijn en met een breedte van vier meter comfortabel zijn. Waar conflicten met vrachtverkeer kunnen opduiken, wordt het fietspad zo ingericht dat fietsers voldoende in de kijker worden geplaatst. Ook de groene invulling zal bijdragen tot de kwaliteit ervan. Samen met het fietspad wordt ook het wegdek heraangelegd en de riolering vernieuwd.

Volwaardig alternatief

In een reactie laten zowel Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) als Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) weten dat met de realisatie van deze fietssnelweg een volwaardig alternatief geboden wordt voor de auto. Langs het traject zijn ook verschillende bushaltes voorzien en is er in de toekomst aansluiting mogelijk met de ringtrambus die tussen Jette en Brussel-Airport rijdt. In Vilvoorde sluit de fietssnelweg aan op de F1 Vilvoorde-Mechelen. Om deze aansluiting te verbeteren is een nieuwe brug over het kanaal gepland. Ook in Brussel is er aansluiting op fietsinfrastructuur.

De realisatie van het nieuwe stuk fietssnelweg is een samenwerking van de Werkvennootschap, Vilvoorde, Grimbergen, AWV, MOW, de provincie Vlaams-Brabant De Lijn, VMM en Aquafin.