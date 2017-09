Vlaanderen gaat sluipverkeer in randgemeenten in kaart brengen

Vlaanderen wil al het sluipverkeer in de Vlaamse rand nauwkeurig in kaart brengen. Dat is belangrijk wanneer straks echt begonnen wordt met de heraanleg van de Ring rond Brussel. Op dit moment wordt samen met de betrokken gemeenten al bekeken waar een "vermoeden van sluipverkeer" is.

Het verloop van de verkeersstromen op het hoofdwegennet en het onderliggende net nauwkeurig analyseren. Dat is de bedoeling van de analyse die Vlaanderen wil laten uitvoeren. Het Departement Mobiliteit en Openbare werken koos er voor om te werken met een webtool van het Vlaamse Be-Mobile. Dat is een gebruiksvriendelijke webtool om het verkeer in de randgemeenten gedurende de laatste twee jaar te bestuderen.

Sinds 1 september hebben de Vlaamse overheid en 19 gemeentebesturen uit de Vlaamse Rand gedurende 1 jaar de mogelijkheid om de data uit de webtool van Be-Mobile op te vragen. Alle betrokken gemeenten kunnen nu op hun eigen grondgebied (tot 5 kilometer daarbuiten) grondige verkeersanalyses uitvoeren.

Het is belanrgrijk dat het sluipvekeer zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht, want de werken ter verbetering van de Brusselse Ring zullen ongetwijfeld hun impact hebben op dat sluipverkeer. Minister Weyts: "We gaan 2 miljard euro investeren in 20 kilometer Ring, 40 kilometer nieuwe fietsinfrastructuur en 60 kilometer nieuwe tramsporen. We kijken naar het geheel van het verkeer en dus ook naar het sluipverkeer. We zetten slimme snufjes en moderne technologie in om vat te krijgen op het verkeer en om onze mobiliteit beter te sturen."