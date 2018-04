Vlaanderen geeft burgemeester meer macht

De Vlaamse regering beperkt de macht van de gemeenteraad over de gemeentefinanciën. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Schepencolleges moeten vandaag meer dan eens de gemeenteraad de goedkeuring vragen voor de aanpassing van kredieten of ¬financiële bijsturingen. Vanaf 2020 moet dat niet meer.

Daardoor krijgt de burgemeester meer financiële macht over jouw gemeente. In ruil daarvoor verplicht Vlaanderen de burgemeester jaarlijks minstens één keer een opvolgingsrapport voor te leggen aan de gemeenteraad, zeg maar een ‘State of the Union’ waarin hij uitgebreid uitleg moet geven over lopende projecten en toekomstplannen. “Daardoor verschuift de nadruk van het financiële luik naar het inhoudelijke, wat een goede evolutie is,” zegt Jan Leroy, directeur Bestuur bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in Het Nieuwsblad.

Volgens minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) betekent de nieuwe manier van werken een grote administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten. Nog volgens het besluit is de controlefunctie van de gemeenteraad niet in eerste instantie gericht op bewaking van financiën en kredieten, maar wel op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen. De nieuwe maatregel sluit volgens Vlaanderen dan ook beter aan bij de taken van de gemeenteraad.