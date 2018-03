Vlaanderen machteloos rond vervuiling Zenne vanuit Brussel

Schuldige in het hele verhaal is de hoofdriool onder de Vilvoordelaan in de Brusselse gemeente Haren. Dat loopt nog altijd geregeld over, onder meer omdat het al 10 jaar niet meer gereinigd is, en loost dan afvalwater in de Zenne, wat ook verderop op Vlaams grondgebied voor een verminderde waterkwaliteit zorgt.

Volksvertegenwoordiger Bart Nevens (N-VA) vroeg gisteren in de bevoegde commissie Leefmilieu uitleg aan minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Concreet vroeg hij de minister of er al boetes waren uitgeschreven. Vorig jaar al was er immers een systematische vervuiling vastegesteld. En toen had Brussel nochtans beloofd dat de rioolcollector eind 2017 of ten laatste begin 2018 zou schoongemaakt worden, wat nog altijd niet is gebeurd.

Volgens minister Schauvliege is optreden voorlopig onmogelijk omdat de collector in beheer is van watermaatschappij Vivaqua. "Daar hebben we geen contract mee en we kunnen dus ook geen boetes heffen. Er bestaat wel een contractuele samenwerking tussen de waterbeheerders Aquafin en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB)."

Volgens Schauvliege is er een oplossing in de maak en wel met de aanleg van een bufferbekken, dat zal worden gerealiseerd met 10 miljoen Europees geld. Bovendien zal Brussel volgens de minister de collector ook schoonmaken. Maar volgens Nevens zal dat allemaal veel te lang op zich laten wachten.