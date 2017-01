Vlaanderen moet dossier Eurostadion naar zich toetrekken, zegt Katia Segers

Vanmiddag vroeg Segers in de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement aan bevoegd minister Schauvliege waarom de Vlaamse Regering het Eurostadion niet als een 'complex project' beschouwt, zodat er een aangepaste en snellere procedure mogelijk is. "De Vlaamse codex voorziet immers twee mogelijke procedures. Ofwel is de gemeente zelf verantwoordelijk ofwel wordt Vlaanderen verantwoordelijk als het om een complex project gaat. En dat is in dit geval zeker en vast zo", aldus parlementslid Katia Segers (Sp.a). Ook wat betreft de impact op het leefmilieu en de mobiliteit overstijgt het Eurostadion volgens Segers duidelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente Grimbergen.

Katia Segers wil echter niet gezegd hebben dat Vlaanderen zich over het dossier moet ontfermen om sneller een bouwvergunning te kunnen afleveren. “Tegen voetbal hebben wij niets. Maar de vraag is of dit project zoals het nu voorzien is, moet gerealiseerd worden", aldus Segers. Bevoegd minister Schauvliege benadrukte in de commissie echter dat Vlaanderen dit dossier niet zomaar naar zich toe kan trekken.