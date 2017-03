Vlaanderen moet grond afstaan voor Eurostadion

Om het Eurostadion op parking C aan de Heizel te kunnen realiseren moeten er eerst nog twee lapjes Vlaamse grond verkocht worden aan Ghelamco. Die lapjes grond zijn in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat meldt Het Laatste Nieuws op basis van documenten die de krant kon inkijken.

Het ene stukje grond heeft Ghelamco nodig voor de aanleg van de in- en uitritten van de parking. Het andere stukje is nodig voor de realisatie van een fietsers- en voetgangersverbinding. Die gronden zijn eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer maar volgens Ghelamco gaf bevoegd minister Weyts (N-VA) in 2015 al groen licht voor de overdracht van de gronden. Maar de minister benadrukt nu wel dat er van een verkoop pas sprake zijn als alle vergunningen voor het Eurostadion in orde zijn.