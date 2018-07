Vlaanderen neemt het op tegen Nederland in Brabantse Golf

De Brabantse Golf in Melsbroek was afgelopen weekend het decor van het tornooi Vlaanderen-Nederland. Met meer dan 300 waren ze, maar alleen de besten mochten zich met elkaar meten in de finale.

De wedstrijd zit heel eenvoudig in elkaar. Bij elke wedstrijd speelde een Vlaming tegen een Nederlander. Wie de partij won, kon een bal verzamelen voor in de koker.

“Het is in de eerste plaats competitie. Dit is echt een wedstrijd. Het gaat om de knikkers. Maar het is ook een verbroedering, de sfeer is dan ook goed,” zegt de voorzitter van De Brabantse Golf Willy Donckers.

Getuige van die verbroedering: Hollandse maatjes en Oost-Vlaamse jenever op het menu. Heel wat Noorderburen verblijven met plezier in Melsbroek.

“Het is hier fantastisch. Wij zijn met de camper hier en genieten met volle teugen van deze baan en het gezelschap van de Belgen. Overdag leer je veel nieuwe mensen kennen, ’s avonds is er een gezellig feestje. Wat wil je meer?” zegt Nederlander Hans van den Bosch.



Een verslag van de wedstrijd zie je vanavond in Cocktail, na het Nieuws.