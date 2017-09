Vlaanderen wil Bruegel beter uitspelen als toeristische troef

“Vlaanderen is de bakermat van heel wat Europese kunst en cultuur. Daar mogen we fier op zijn”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Toch zijn er nog te weinig mensen in binnen- en buitenland die beseffen wat we hier allemaal te bieden hebben. We steken daarom een tandje bij om toeristen uit de hele wereld warm te maken voor een reis naar Vlaanderen.”

In 2018 staat Rubens centraal, in 2019 is het de beurt aan Bruegel en in 2020 ligt de focus op Van Eyck. Het Vlaamse geld wordt verdeeld onder zes grote projecten. Vier daarvan hebben betrekking op Bruegel, en bijgevolg op onze regio. Want de bakermat van Bruegel ligt in het Pajottenland.

Zo kan ‘Blik van Bruegel’ rekenen op ruim 750.000 euro. Dat is een wandel- en fietsparcours langs kleine tentoonstellingen en beeldbepalende landschappen in Dilbeek. ‘Bruegel herontdekt’, een expo in het kasteel van Gaasbeek, krijgt dan weer bijna 600.000 euro steun. Daarnaast zijn er nog twee Bruegel-evenementen in Brussel die samen ruim 2 miljoen euro steun krijgen: ‘The Bruegel Experience’ en ‘Back to Bruegel'.